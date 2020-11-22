شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: مورد عالمي للطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الاكتشافات النفطية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للبترول ستسهم في زيادة معدلات الإنتاج النفطي للدولة وتعزيز مكانتها كمورد عالمي للطاقة.

وقال سموه إن الاكتشافات النفطية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للبترول ستسهم في زيادة معدلات الإنتاج النفطي للدولة وتعزيز مكانتها كمورد عالمي للطاقة. إعلان مهم من شأنه أن يدعم المشاريع التنموية الكبرى تماشياً مع إستراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

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