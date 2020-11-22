شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: يرفع رصيد ثروة الإمارة النفطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن إعلان المجلس الأعلى للبترول برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، اكتشاف كميات من النفط الخام التقليدي وموارد النفط غير التقليدية، يعزز حضور الدولة في هذه السوق الحيوية ويرفع رصيد ثروتها النفطية.

وقال سموه: «إعلان المجلس الأعلى للبترول برئاسة محمد بن زايد اكتشاف كميات ضخمة من النفط الخام التقليدي وموارد النفط غير التقليدية، يعزز حضور الدولة في هذه السوق الحيوية ويرفع رصيد ثروتها النفطية مما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية ويزيد من نشاط حركة التنمية. مبارك هذا الاكتشاف الكبير».

وأعلن المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الأحد، عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.