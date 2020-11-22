شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون.. قرارات «مجنونة» تقود إلى اتفاق هزيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطالت سياسة المجازفة التي اتبعها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمد مفاوضات بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي حتى اللحظات الأخيرة، ليجد نفسه أمام خيارين: إما الموافقة على اتفاق هزيل أو مواجهة اضطرابات اقتصادية خطِرة في أوج أزمة «كوفيد-19».

وكان للوباء تأثير مباشر على عملية بريكست المشحونة، فتسبب بتعليق المحادثات عندما ثبتت إصابة مفاوض عن الاتحاد الأوروبي، بعد أيام على اضطرار جونسون لعزل نفسه إثر مخالطته نائباً مصاباً بفيروس «كورونا» المستجد.

وجاء ذلك في وقت غير مناسب إطلاقاً يسبق موعد انتهاء فترة ما بعد بريكست الانتقالية في 31 ديسمبر/كانون الأول، وفي ختام أسبوع عاصف في لندن؛ حيث أخرجت أزمات سياسية عدة جهود جونسون لإعادة إطلاق حكومته عن مسارها.

وكانت عملية إعادة الإطلاق السياسية تهدف إلى السيطرة على الوضع بعد مغادرة كبير مستشاري جونسون وأبرز الشخصيات المدافعة عن بريكست دومينيك كامينغز منصبه.

مع ذلك، لا تزال الحكومة ثابتة على موقفها المتشدد في ما يتعلّق بملف بريكست.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين الجمعة: «لا يزال موقفنا التفاوضي على حاله... استعادة السيطرة على أموالنا وقوانينا وحدودنا».

وأضاف: «نريد اتفاقاً يعترف بالمملكة المتحدة كأمة ذات سيادة».

ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات عن بعد اعتباراً من اليوم الاثنين، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يطالبون جونسون بلعب دور فاعل في التفاوض لحل النقاط العالقة التي عطّلت العملية على مدى شهور.

وأعرب دبلوماسي أوروبي عن قلقه من أن الفجوة بين الطرفين «لا تتقلّص إلا ببطء»، مشيراً إلى احتمال نفاد الوقت قبل إمكان المصادقة على اتفاق بحلول نهاية العام.

وقال الدبلوماسي: «مع ذلك، هناك أمل بشأن إمكان إنجاز المفاوضات سريعاً في حال اتخذت القرارات السياسية اللازمة في لندن».

«مجنون»

ويصر رئيس الوزراء على أن بلاده «ستزدهر» من دون اتفاق في حال حدوث ذلك، حتى بوجود الرسوم الجمركية التي أزيلت منذ عقود.

(أ ف ب)