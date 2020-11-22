شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 22-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 20 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية للمحابس، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، اودن للاستثمارات المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، غاز مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، شركة النصر للأعمال المدنية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري.

البورصة تربح 62 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 515.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.01%، والعرب على 4.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 11.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.4 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.4 مليون جنيه، 705.6 ألف جنيه، 62.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 10858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12955 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 1052 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

أوراسكوم للاستثمار

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث حققت صافي خسائر بلغ 17.89 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 92.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع الخسائر 80.6% على أساس سنوي، وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسارة، لتسجل نحو 19.6 مليون جنيه خسائر في الربع الثالث من 2020، مقابل 61.15 مليون جنيه أرباحاً في الربع المقارن من 2019.

وتراجعت إيرادات التشغيل لأوراسكوم للاستثمار خلال التسعة أشهر لتسجل 729.28 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 788.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية 700 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة السويس للأسمنت 6.3 مليون سهم، فيما اشترى مشاهم رئيسي لشركتي مطاحن ومخابز الإسكندرية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 7 آلاف سهم، 445 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، 130 ألف سهم، 40.1 ألف سهم، 500 ألف سهم على التوالي.

قوائم مالية

وفي سياق آخر أعلنت عد من الشركات عن نتائجها المالية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وحققت شركة مستشفى كليوباترا، أرباحاً بلغت 182 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 169.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 7%، وارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.28 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

فيما ارتفعت خسائر شركة السويس للأسمنت بلغت 888.9 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 521.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 70.5%، وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 3.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.91 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، خسائر بلغت 208.65 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 516.56 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 97.59 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 488.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتحولت شركة دايس للملابس الجاهزة، للخسائر بالقوائم المالية المستقلة لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، وسجلت صافي خسائر بلغ 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 979.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارابيا انفستمنتس هولدنج

أعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.