شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 300 مليون جنيه لرفع كفاءة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أزمة كورونا كانت فرصة وتحدي لقطاع الاتصالات، مشيرا إلى المشروع القومى للانترنت الذي نفذته الوزارة فى عام 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع الثانى لرفع كفاءة الإنترنت ستصل إلى نحو 300 مليون جنيه.
وشدد الوزير في لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" على أن المشروع القومى لتطويرالانترنت رفع ترتيب مصر للمركز الرابع أفريقيًا في متوسط سرعات الانترنت بعد أن كانت فى المركز الأربعين.
وتابع قائلاً : "سرعة الانترنت فى مصر ارتفعت فى 2020 إلى 34.7 ميجا مقابل 6.5 ميجا فى 2019 حيث ساهم مشروع تطوير الانترنت فى صمود الشبكات خلال الجائحة مع زيادة الاستهلاك سواء بالتعليم و العمل عن بعد و أيضا كثافة مشاهدة المواد الترفيهية.
وتابع بالقول:"جائحة كورونا رفعت عدد ساعات الذروة من 8 ساعات إلى 15 ساعة يوميا بالاضافة لزيادة مضطردة للمشتركين في الانترنت جراء أزمة كورونا في أعداد مستخدمى شبكة الإنترنت بالتزامن إلى رفعتها إلى 2.5 ضعف.
وشدد الوزير على جاهزية وزارتة للتعامل مع العام الدراسى الجارى قائلاً " مستعدون للعام الدراسي من خلال رفع كفاءة الانترنت حيث أننا سنقوم بتوفير المواقع التعليمية مجانا للطلاب كما حدث العام الماضي".
وأكد الوزير خلال حديثه حول إستعدادات العام الدراسي ومخاوف الجمهور، أن خطط رفع كفاءة وتوسعة الإنترنت لا تتوقف. وحول المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الانترنت الارضي أو إنعدامها قال الوزير " سنستبدل الإنترنت الأرضى بإنترنت المحمول للمناطق التى لم يصلها الإنترنت الأراضى.
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