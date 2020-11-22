شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: عدد مستخدمى الإنترنت تضاعف بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الصيف الماضى شهد تدشين مشروع لرفع كفاءة الانترنت بقيمة 300 مليون جنيه استعداد للدراسة، وهناك خطة لتوصيل الانترنت الثابت لكل محافظات مصر وهذا يتطلب سنوات، مشيراً إلى توفير مواقع التعليم بشكل مجانى على الإنترنت المحمول، ونستعد بشكل جيد لتحمل الضغط على الإنترنت خلال فترة الدراسة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، إن أزمة فيروس كورونا كانت تحدى وفرصة أيضا لقطاع الاتصالات، وخلال 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت 5.4 ميجا وترتيب مصر 40 فى افريقيا وحاليا الرابع في افريقيا وهذا المشروع تكلف 30 مليار جنيه، وعدد المستخدمين لشبكة الإنترنت تضاعف مرة ونصف بسبب كورونا.

وتابع، أن امتحانات الثانويه العامة مرت دون شكاوي من الانترنت، ورفعنا كفاءة الانترنت خلال الربع الثالث من هذا العام استعدادا للعام الدراسي الجديد، وتغطية مصر بالإنترنت يتطلب سنوات طويلة وتكاليف ضخمة.

ومن جانب آخر، قال إن مصر الرقمية بها محور الخدمات الحكومية ومحور رعاية الابداع والثالث بناء القدرات وتوسيع الكوادر المتعمقة في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن توفير 15 خدمة المواطنين عبر الانترنت منها الرخص المرورية وخدمات التوثيق وخدمات رفع الدعاوي، استخراج بطاقات التموين وهي أكثر خدمة عليها اقبال حالياً.

وأوضح الوزير، أن خدمات مصر الرقمية تغطي كل المواطنين، ومن لا يعرف التعامل مع الانترنت فهناك جهات يمكن اللجوء إليها مثل البريد، وهناك رقم ساخن 15999 يمكن الاتصال به وتنفيذ الخدمة، ولدينا حصر يومي على الخدمات وخدمات التموين في المقدمة والثاني خدمات المرور، والمنصة بها مرونة لاستيعاب الجميع.