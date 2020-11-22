شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 22-11-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 20 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية للمحابس، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، اودن للاستثمارات المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، غاز مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، شركة النصر للأعمال المدنية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري.

البورصة تربح 62 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 515.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.01%، والعرب على 4.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 11.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 88.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.4 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.4 مليون جنيه، 705.6 ألف جنيه، 62.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 10858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12955 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 1052 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.538 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.79%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 32.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 31 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 6.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية سعر إغلاق 1.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 29.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.99%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 18.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.21%.

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 6.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.95%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 52.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.