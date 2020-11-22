تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر.. عيار 21 يسجل 815 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب مساء الأحد في سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 815 جنيها للجرام حتى كتابة هذه السطور.
أسعار الذهب اليوم
الذهب عيار 18 سجل 699 جنيها
الذهب عيار 21 سجل 815 جنيها للجرام
الذهب عيار 24 سجل 932 جنيها
الجنيه الذهب 6520 جنيها
أونصة الذهب 1870 دولارا
وخلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 32 دولة منهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (مدغشقر- النمسا - كوريا الجنوبية - التشيك - كرواتيا).
واستحوذت نحو 7 دول على 99.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتهم "الإمارات العربية المتحدة" والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.7% بقيمة بلغت 1.703 مليار دولار مقارنة بنحو 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 513 مليون دولار مقارنة ب 439 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%.
وجاءت "استراليا" في المرتبة الثالثة والتي شهدت الصادرات لها ارتفاعا ملحوظا مسجلة ما قيمته 159 مليون دولار مقابل 2000 دولار، كما زادت الصادرات إلى "سويسرا" مسجلة ما قيمته 39 مليون دولار مقابل 8 آلاف دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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