شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون: كوفيد19 تسبب فى تراجع مبيعات الأدوية وتراجع إيرادات المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار بلتون، إن وباء كوفيد-19 أثر على قطاع الرعاية الصحية والأدوية في مصر كما فى القطاعات الأخرى، إذ قام معظم المرضى بتأجيل ، أو يتجنبون خدمات الرعاية الصحية خوفاً من العدوى، مما أدى لانخفاض زيارات المرضى وخاصة للعيادات داخل المستشفيات والعيادات الخاصة فضلاً عن تراجع الاختبارات المعملية خلال النصف الأول من 2020، كما أدى ذلك إلى تراجع مبيعات الأدوية القائمة على وصفة طبية.

ودلل بلتون، في تقرير بحثي، على تأثير كوفيد-19 على قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بتراجع إيرادات (مقدمي خدمات الرعاية الصحية) بنسبة 17% على أساس سنوي و 13% على أساس سنوي، على الترتيب خلال الربع الثاني من 2020، كما تراجعت مبيعات شركات الأدوية بنسب 18% على أساس سنوي خلال نفس الربع من العام نتيجة تراجع المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات، وتمكنت بعض الشركات من الحفاظ على نمو إيراداتهما عند 16% على أساس سنوي و6% على أساس سنوي على الترتيب، في الربع الثاني من 2020، بدعم أساسي من المناقصات والمبيعات للمستشفيات الخاصة، وذلك رغم ضعف مبيعاتهما إلى الصيدليات.

في حين تمكنت الشركات التى تمتلك معامل تحاليل ، من التغلب على الوضع الوبائي خلال الربع الثاني من عام 2020 واستمر اتجاهها الصاعد أيضاً على مدار الربع الثالث من عام 2020 (وخاصة أعمال المعامل لديها) بفضل التحاليل الخاصة بكوفيد-19 وزيادة التعامل مع عملاء شركات التأمين، مما يجعل بعض الشركة مستفيدة من استمرار الوضع الوبائي ، توقع بلتون، نمو سنوي مركب بنسبة 22% لإيرادات مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الفترة من 2020-2025