35 ألف ترخيص باستخدام بطاقتي كفاءة الطاقة وترشيد المياه

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تراخيص استخدام بطاقتي كفاءة الطاقة وبطاقة واستهلاك المياه (يناير ـ أكتوبر 2020 ) 13944 ترخيصا لأجهزة كهربائية

12230 ترخيصا للإطارات

1378 ترخيصا للمركبات الخفيفة

456 ترخيصا للمحركات الكهربائية

7235 ترخيصا لأجهزة استهلاك المياه السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ما يزيد على 35 ألف ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة وبطاقة ترشيد استهلاك المياه للموردين والمصنعين، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020م. وأوضحت المواصفات السعودية أنها منحت 13944 ترخيصا باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، بينها 12230 ترخيصا للإطارات، و1378 باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب 456 ترخيصا للمحركات الكهربائية، فيما منحت الهيئة 7235 ترخيصا باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه. وحدثت المواصفات السعودية وبالمشاركة مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المواصفات القياسية السعودية الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، حيث تم تغيير الشكل التوضيحي لكفاءة على البطاقات من النجوم إلى المستويات، لتصبح البطاقات الجديدة على شكل سبعة مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة. وتأتي هذه الخطوة لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة المنزلية، لتيسير اطلاع المستهلك على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج.(يناير ـ أكتوبر 2020 )

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