بحث التجارة الحرة بين دول التعاون والمجموعات الدولية

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزراء أمس الخاص بمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الدكتور ثاني الزيودي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وناقش الوزراء خلال الاجتماع موضوعات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وكذلك مناقشة أعمال الفريق التفاوضي وتعزيز دوره، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه للدفع بمزيد من إجراء المشاورات والمفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى للاستفادة بشكل جماعي لدعم الصادرات وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة دول مجلس التعاون.
ما تمت مناقشته:
- سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى
- أعمال الفريق التفاوضي وتعزيز دوره والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه
- المفاوضات مع التكتلات الاقتصادية للاستفادة بشكل جماعي في دول مجلس التعاون
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