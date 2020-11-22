المواصفات والمقاييس

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ودعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في بيان أمس، المستفيدين إلى الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الالكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة «ثقة» وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.وتأتي هذه الخطوة كأحد عناصر الخطة الاستراتيجية والمبادرات التي تنتهجها المواصفات السعودية بعدما عملت على تحسين وتطوير منصة سابر بشكل مستمر لإزالة أي عوائق قد تقف أمام المستفيدين من المنصة، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.
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