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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التخطيط المالي والميزانية، عنوان ورشة تدريبية تنفذها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم، وذلك عبر تطبيق برنامج زووم.
وتتضمن محاور الورشة، التعريف بماهية التخطيط المالي والميزانية، وفن صياغة الأهداف، وأساليبه الأساسية، وأهمية الادخار، والاستثمار، وكيفية زيادة الدخل وتقليل المصروفات.ودعت غرفة نجران جميع أفراد المجتمع والمهتمين للمبادرة بالتسجيل للمشاركة في أعمال الورشة، مؤكدة أنه سيتم منح شهادات حضور للمشاركين بالورشة.
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