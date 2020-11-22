شكرا لقرائتكم خبر لجنة التعاون الزراعي الخليجي تناقش الأمن الغذائي ومرحلة ما بعد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث أعضاء لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال أعمال اجتماعهم الـ30 عن طريق تقنية الاتصال المرئي، أمس، التعاون المشترك في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، وتوحيد البرامج وتحقيق الأهداف المشتركة.

كما ناقش الوزراء عددا من المواضيع المشتركة مثل القيود غير الجمركية، وورقتي الأمانة العامة حول الأمن الغذائي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك «مرحلة ما بعد كورونا» وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

واشتمل جدول الاجتماع الذي ترأسه وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الزراعي الدكتور عبدالله النعيمي، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، على 12 بندا شملت التعاون المشترك وتوحيد البرامج والأهداف، ففي المجال الزراعي تمت مناقشة وإقرار قانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية، وقانون (نظام) الحجر الزراعي الموحد.

وفي المجال الحيواني ناقش الأعضاء الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، وإقرار الخطة الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض المعدية، وكذلك إقرار قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها بدول المجلس، وفي المجال السمكي تمت مناقشة مستجدات برنامج إنزال أسماك الكنعد، وإقرار الدليل الاسترشادي للاستزراع السمكي، وكذلك إقرار القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية بدول المجلس.

المجال الزراعي

إقرار نظام المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية

إقرار نظام الحجر الزراعي الموحد

المجال الحيواني

الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية

الخطة الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض المعدية

إقرار نظام الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية

المجال السمكي