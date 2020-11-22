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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 472 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبروتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 4 مخالفات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد - 19»، ومخالفتي تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 754 موقعا. وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة لجميع الاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك من خلال مركز (940). وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة لجميع الاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك من خلال مركز (940).

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