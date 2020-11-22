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وأوضح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد أن الحملات التي قام بها المفتشون والمفتشات مستمرة على جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين، مشيرا إلى أن الزيارات تهدف إلى متابعة آلية عمل المتابعة الميدانية والزيارات التفتيشية والمجالات الفنية المساعدة لجودة العمل، وكذلك الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وشابات الوطن للعمل في جميع مجالات العمل المتاحة مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.ودعا في حال وجود ملحوظات أو مخالفات إلى الإبلاغ عن طريق تطبيق «معا للرصد» عبر الأجهزة الذكية أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء.
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