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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الموارد البشرية بحائل ممثلة بإدارة التفتيش نفذت عددا من الجولات الرقابية الموسعة على الأنشطة التجارية الموطنة، للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والتوطين المناطقي بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد أن الحملات التي قام بها المفتشون والمفتشات مستمرة على جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين، مشيرا إلى أن الزيارات تهدف إلى متابعة آلية عمل المتابعة الميدانية والزيارات التفتيشية والمجالات الفنية المساعدة لجودة العمل، وكذلك الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وشابات الوطن للعمل في جميع مجالات العمل المتاحة مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.

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