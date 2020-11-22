أخبار الاقتصاد: انطلاق معرض القاهرة الدولى للاتصالات والتكنولوجيا برعاية السيسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 22-11-2020، العديد من الاحداث على رأسها انطلاق الدورة الـ24 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

انطلاق معرض القاهرة الدولى للاتصالات والتكنولوجيا برعاية السيسي

انطلقت اليوم الدورة الـ24 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات " Cairo ICT 2020"، الذى يعقد خلال الفترة من 22-25 نوفمبر الجارى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار " The Big Reset"، بمشاركة ورعاية كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرزها أورنج، مجموعة بنية، finance-e، بالإضافة إلى جهات حكومية عديدة.

ويقام على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات، عدة فعاليات أبرزها إقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى PAFIX –للعام السابع على التوالي- برعاية البنك المركزى المصرى وشركة e-finance لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالى وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، كذلك ستقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذى سيشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مجال النقل والمواصلات اعتمادًا على التكنولوجيا.

نائب رئيس اتحاد المستثمرين: غياب الثقافة الصناعية أكبر عائق لنمو قطاع المشروعات الصغيرة

أكد علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الفترة الماضية شهدت حوافز وتسهيلات غير مسبوقة من الحكومة والبنوك لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة، إلا أنها لم تحقق الهدف المطلوب منها وهو ما يستدعى بحث ودراسة أسباب عزوف الشباب عن فكرة إنشاء الصناعات الصغيرة بشكل مفصل أكثر.

وقال علاء السقطى، فى تصريحات له اليوم، أن الاحصائيات الرسمية أشارت إلى أن القطاع الصناعى يستحوذ على نسبة 15% من إجمالى حجم العمالة فى سوق العمل رغم تصنيف مصر كأكبر سوق استهلاكى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وهو أمر مخجل أمام العالم فى دولة يتعدى عدد سكانها 100 مليون نسمة الأمر الذى يتطلب وقفة جادة ووضع برامج جادة لتحقيق نهضة صناعية محلية لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء وتنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا وهى خطة غاية فى الصعوبة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وزيرة الصناعة: منح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية بالمجمعات الجديدة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرًا فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذى يسهم فى التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.

كما أعلنت الوزيرة عن مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهى فى 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخرًا للوقوف على أبرز التحديات التى يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.

"رجال الأعمال" تناقش دور بورصة النيل فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تنظم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، غدا الاثنين، ندوة حول مستقبل المشروعات الصغيرة والبرامج التمويلية المتاحة والفرص والتحديات التى تواجه الشركات فى بورصة النيل.

وقال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الندوة تعقد بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة..التحديات والفرص» وتهدف إلى إلقاء الضوء على المجمعات الصناعية، وآليات التمويل المتاحة بجانب بورصة النيل ودور الجهاز المصرفى فى إتاحة التمويل.

واضاف «الشافعي»، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن الندوة تتضمن جلستين الأولى عن المجمعات الصناعية الصغيرة ودورها التنموى فى دعم التكامل الصناعى بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبرى، بحضور هانى عماد الدين محمد رئيس القطاع المركزى للتمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لليوم الثانى.. مؤتمر معهد التخطيط "مستقبل الطاقة المتجددة" يناقش الترابط بين الطاقة والمياه

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى لليوم الثانى على التوالى، تحت عنوان "الطاقة والتنمية المستدامة"، والذى ينظمة معهد التخطيط القومى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال الفترة من 21 - 22 نوفمبر.

وتعقد الجلسة الاولى لليوم الثانى تحت عنوان مستقبل الطاقة المتجددة عالميا وإقليميا ويشارك فيها العديد من خبراء الطاقة ويديرالجلسة دكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويشارك فيها زهير حميد مسؤول برنامج برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ويستعرض ورقة عمل بعنوان منظور التجارى العباءة الدولية للطاقة المتجددة حول التحول فى قطاع الطاقة، ويستعرض منجى بيده مسؤل اول للشؤون الاقتصادية فى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية العربى آسيا "الترابط بين الطاقة والمياه نجم متكامل لتخطيط التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، كما يناقش عبد الكريم خضر عايد مدير إدارة الإعلام بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ورقة عمل تحت عنوان " اتفاقية باريس وتأثيرها على الصناعة البترولية فى الدول العربية الأعضاء، وتناقش الجلسة الثانية نظم الطاقة المستدامة، وتتابع الجلسة الثالثة الطاقة وتغير المناخ فى مصر.