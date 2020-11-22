شكرا لقرائتكم خبر عن "أرضك" تعلن عن عروض وأنظمة سداد جديدة لمشروع زيزينيا المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أرضك للتطوير العقاري-إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر- عن أحدث عروض وأنظمة السداد بالمرحلة الجديدة بمشروع "زيزينيا المستقبل" بالمستقبل سيتي، وذلك في إطار حرص الشركة على تقديم مجموعة متنوعة من أنظمة السداد التي تتناسب مع احتياجات العملاء.

وتتعدد العروض المميزة لمشروع زيزينيا المستقبل بين عدم سداد أي مقدم "0% مقدم" وتقسيط قيمة الوحدة على 8 سنوات، او 5% مقدم وتقسيط قيمة الوحدة على 10 أعوام او 12 عام، بالاضافة الى عرض حصري يستمر خلال شهر نوفمبر فقط وهو سداد 5% مقدم من قيمة الوحدة وتقسيط باقي قيمة الوحدة بأنظمة سداد تصل إلى 14 عاماً.

ويقع مشروع زيزينيا المستقبل بمدينة المستقبل سيتي، في موقع متميز في قلب القاهرة الجديدة على بُعد 5 دقائق من كلاً شارع التسعين وطريق "القاهرة – السويس"، وتبلغ مساحة المشروع أكثر من 70 فدان. تضم "زيزينيا المستقبل" 2400 وحدة سكنية متنوعة بتصميمات مبتكرة من وحدات مختلفة المساحات، ووحدات دوبلكس، وبينتهاوس، وحدات أرضي بالحديقة تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة، لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة مــا بـين 85 م٢ و300 م٢.

ويتميز مشروع "زيزينيا المستقبل سيتي" بمساحات خضراء شاسعة اذ تحتل المساحات الخضراء 80% من المشروع بالاضافه الي المعالم المائيه الفريدة، ويتمتع المشروع بمركز خدمات يومية، ومسار للدراجات، ومسار للتريض والمشي، ومسجد وحدائق ، بالإضافة إلى مركز تجاري وإداري، ومنطقة ترفيهية.

ومن المقرر تسليم المرحلة الأولي من زيزينيا المستقبل وتضم 500 وحدة في يونيو 2022، واستكمال التسليم كل المشروع بنهاية عام 2023، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع5 مليارات جنيه مصري، وتتعاون أرضك للتنمية والاستثمار العقاري مع كبرى شركات المقاولات وعدد من الشركات المتخصصة بتطوير البنية التحتية لتطوير للانتهاء من مشروع زيزينيا المستقبل سيتي في الخطة الزمنية المحددة.

وقال المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة أرضك للتطوير العقاري، إن شركة أرضك نفذت مشروعات عقارية عديدة خلال الفترة الماضية، أضافت كثيراً للسوق العقاري في مصر، ومشروع زيزينيا المستقبل هو أحد مشروعاتها الرائدة الذي يقدم نمط حياة جديد للمستهلك المصري، ويشكل طفرة في قطاع الاستثمار العقاري.

وأضاف "حجازي"، أن شركة أرضك طرحت عروض لأنظمة سداد مغرية لتلبي طلبات شرائح متنوعة من العملاء، وذلك بعد تحسن مبيعات القطاع العقاري عامةً خلال الفترة الماضية، وتحقيق "أرضك" مبيعات جيدة نتيجة ثقة العملاء في مشروعاتها.

ويعتبر مشروع "زيزينيا المستقبل" جزء من المستقبل سيتي، وهي مدينة متكاملة مخططة بالكامل تحتوي على وحدات سكنية، تجارية، وإدارية، وخدمات صحية، وتعليمية، وفندقية، وترفيهية وعلى بعد دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة.

تأسست شركة "أرضك للتنمية والاستثمار العقاري" ش.م.م عام 1998من مساهمين استراتيجيين ومنهم مجموعة من البنوك المصرية وشركات التأمين وشركات استثمارية كبرى، برأس مال مرخص به 500 مليون جنيه مصري.

ومنذ تأسيسها، أخذت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري في التوسع والازدهار بخطى ثابتة في سوق العقارات المصرية، حيث أصبحت تمتلك عدداً من المشروعات السكنية والتجارية الكبرى بجودة غير مسبوقة أضافت قيمة هائلة للسوق المصري، فهي المالك والمطور الرئيسي لـلعلامة التجارية العقارية "زيزينيا" بإجمالي 5 مشروعات سكنية وهم زيزينيا المستقبل بالمستقبل سيتي، وزيزينيا القاهرة الجديدة، وزيزينيا روز، زيزينيا جاردن، ومشروع زيزينيا فلاورز بمدينة الشروق، بالإضافة لمشروع مزار مول وهو مركز تجاري بالهرم.