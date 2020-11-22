شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام.. وصعود 102 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بمستهل جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحاً 0.75 نقطة ليغلق عند مستوى 8588.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.02% خاسراً 614.03 نقطة ليغلق عند مستوى 19719.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 452.2 مليون سهم بقيمة 13.3 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.22%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%.

وقفز 102 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 9.97%، ثم سهم "باتك" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.94%، فيما تراجع 83 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 4.40%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.62%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.55%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 594.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 17 نوفمبر، برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 67,292,475,000 ريال سعودي).

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات السعودية –اس تي سي- ببيع حصة 15% من شركة stc pay (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%) لصالح شركة ويستيرن يونيون (المشتري) مقابل ثمن نقدي بقيمة 200 مليون دولار امريكي (750 مليون ريال سعودي)، على أن يتم استخدام متحصلات الصفقة لتمويل رأس مال شركة stc pay.