شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب المرحلة الثانية من زيادة رأس مال أنعام القابضة بنسبة 242.7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج الطرح المتبقى وتخصيص أسهم حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 242.7%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه قد تم بيع عدد 980.656 ألف سهم، بمتوسط سعر بيع 76.71 ريال، بإجمالي عائد بلغ 75.222 مليون ريال.

وبحسب البيان، بلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم نحو 65.415 مليون ريال، على أن يتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين في 2 ديسمبر 2020.

يُذكر أنه قد تم الاكتتاب في المرحلة الأولى بعدد 8.019 مليون سهم بقيمة 80.193 مليون ريال سعودي، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم بلغت 89.10% من إجمالي عدد 9 مليون سهم.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال أكتوبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بقيمة 90 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، ليرتفع من 15 مليون ريال إلى 105 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 600%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.14 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 2.78 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والادارية بنسبة 10% و انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 58%.