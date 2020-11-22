شركة أكواباور تعتزم طرح أسهم في السوق السعودية 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة أكواباور طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية العام المقبل، ويأتي ذلك فيما أعلن صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع الماضي رفع حصته في الشركة المتخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة إلى 50%.

وقال رئيس مجلس إدارة أكواباور محمد أبونيان، «إن من المقرر طرح حصة من أسهم الشركة في السوق السعودية العام المقبل». وأضاف أن الطرح سيقتصر على السوق السعودية، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن حجم الطرح.

وأوضح في حديثه مع «العربية» أن إجمالي المشاريع التي نفذتها الشركة وتحت التنفيذ بلغ حاليا 59 مليار دولار، وقال «وهذا نتاج تقريبا العمل على مدار 75 فصلا و12 دولة، الحجم الأكبر من المشاريع ما يزال بالمملكة».

وذكر أبونيان أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن زيادة حصته في شركة أكواباور هو جزء من رؤية 2030.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في 19 نوفمبر 2020 عن زيادة حصته في «أكواباور» من 33.36% إلى 50%. ويعد هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة، ودعم نمو الشركات الوطنية وتمكينها لتكون رائدة إقليميا وعالميا، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

وقال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات حينها «من المؤكد أن زيادة حصة الصندوق في أكواباور هي دلالة على طموح الشركة وتقدمها، فالصندوق مستثمر على المدى الطويل، ولديه التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسة في السعودية، ونعتقد أن أكواباور ستلعب دورا في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستسهم في توفير عوائد على المدى الطويل، وفخورون بأن نكون جزءا من نمو هذه الشركة وتطورها».

وحققت أكواباور منذ تأسيسها في 2004 في المملكة نموا قويا على الصعيدين المحلي والدولي، وتحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، حيث تسهم في تسريع عملية التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسعى بشكل مستمر إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يعتمد عليه وبتكلفة منخفضة، والإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان التي تعمل بها، وتحديد معايير جديدة للأسعار العالمية.

وبدأت علاقة صندوق الاستثمارات مع «أكواباور» في 2013 حينما استثمرت شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة بالكامل للصندوق في شركة أكواباور، وتطورت العلاقة بشكل أكبر في 2018 عندما استثمر الصندوق بشكل مباشر في الشركة. ومن المتوقع أن تلعب أكواباور دورا رئيسيا في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة.

يذكر أن 74% من الطاقة الكلية لمشاريع محفظة أكواباور مخصصة لتقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، ويشمل ذلك أصول تحت الإنشاء أو أصول في مرحلة متقدمة.