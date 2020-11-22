سامسونج وإل جي تغلقان مختبرات أبحاث بسبب إصابة عمال بكورونا

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ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن شركة سامسونج قولها إنها أغلقت مختبر الأبحاث للهواتف المحمولة في مدينة سوون في جنوب سول، في أعقاب تأكيد إصابة عامل هناك بفيروس كورونا.وأضافت الشركة أنها أمرت جميع عمالها في المبنى بالعمل في المنزل، وتم إغلاق الطابق الذي يعمل فيه العامل المصاب بالفيروس وعمل إجراءات الحجر الصحي في المبنى المعني بموجب إرشادات السلطات الصحية.
من جهتها ذكرت إل جي أن أحد العاملين في حرمها البحثي في سول أثبتت إصابته بكورونا وتم إغلاق المبنى مع إجراءات الحجر الصحي هناك.
وأضافت «إن العمال الذين كانوا مخالطين مع العامل المصاب خضعوا لاختبارات كورونا، وسيعملون في المنزل لمدة أسبوعين بغض النظر عن نتائج اختباراتهم».
وقررت السلطات الصحية في كوريا أخيرا رفع مستوى التباعد الاجتماعي في العاصمة سول وضواحيها ومدينة كوانغ جو الجنوبية الغربية وبعض المناطق بإقليم كانغ وون من المستوى الأول إلى المستوى 1.5 ابتداء من يوم الخميس الماضي.
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