شكرا لقرائتكم خبر 57.8 مليونا أرباح الوطنية للتعليم.. وتوصية بتوزيع 34.4 مليونا على المساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة الوطنية للتربية والتعليم أرباحا بقيمة 57.8 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020، بزيادة نسبتها 15%، مقارنة بأرباح 50.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وأوصى مجلس إدارة «الوطنية للتربية والتعليم»، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 34.4 مليون ريال تمثل نسبة 8 % من رأس المال، تعادل 0.80 ريال للسهم، كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020.

توحيد القوائم المالية لشركة الخوارزمي التعليمية، وشركة مدارس الغد الأهلية مع الشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال العام الحالي، والذي ساهم في ارتفاع الإيرادات، وزيادة صافي الربح للعام الحالي.

انخفاض مصروف الإهلاك العام الحالي عن العام السابق نتيجة تغيير الأعمار الإنتاجية لبعض فئات الأصول الثابتة خلال العام الحالي.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بالرغم من:

انخفاض الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي عن العام السابق، والناتج عن أنه في العام السابق تم رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

ارتفاع التكاليف التمويلية خلال العام الحالي نتيجة لتطبيق معيار 16 على عقود الإيجار الخاصة بشركة الخوارزمي التعليمية وشركة مدارس الغد الأهلية‘ بالإضافة إلى انخفاض الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية خلال العام الحالي عن العام السابق.

انخفاض المنح والإعانات الحكومية، وارتفاع المقابل المالي لتجديد إقامات الموظفين غير السعوديين، بالإضافة إلى الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية نتيجة أتعاب الاستشارات المالية والقانونية المتعلقة بالاستحواذ على شركة الخوارزمي التعليمية، وشركة مدارس الغد الأهلية خلال العام الحالي.

ارتفاع مصروف الزكاة المكون للعام الحالي عن العام السابق، بالإضافة إلى الفروقات الناتجة عن الفحص الزكوي للسنوات السابقة من 2015 وحتى عام 2019 بمبلغ 1.2 مليون ريال.

توزيع الأرباح على المساهمين:

رأس المال الحالي : 430 مليون ريال

عدد الأسهم : 43 مليون سهم

إجمالي الأرباح الموزعة : 34.4 مليون ريال

النسبة من رأس المال : 8 % ( 0.8 ريال لكل سهم)

تاريخ الاستحقاق : يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عنه لاحقا

تاريخ التوزيع : بعد انعقاد الجمعية العامة التي ستقر توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أن الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى:-