ويستيرن يونيون تشتري 15% من «إس تي سي باي» بـ750 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) اتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون، لبيع حصة في شركة المدفوعات الرقمية السعودية «إس تي سي باي» المملوكة لها بنسبة 100% وبقيمة 200 مليون دولار (750 مليون ريال).

وأوضحت شركة الاتصالات، في بيان على (تداول)، أن الاتفاقية تتضمن بيع حصة 15% من شركة إس تي سي باي، على أن يتم استخدام متحصلات الصفقة لتمويل رأسمال شركة إس تي سي باي وتعزيز مواردها الذاتية من أجل دعم الخطط الاستراتيجية التوسعية.

وبحسب البيان فإنه عند إتمام الصفقة يقوم المشتري بدفع مبلغ 133.3 مليون دولار (500 مليون ريال ) للحصول على حصة 10% في شركة إس تي سي باي. ويقوم المشتري بدفع مبلغ 66.67 مليون دولار (250 مليون ريال) لاحقا، وذلك في حال حصول شركة إس تي سي باي على رخصة الخدمات البنكية الرقمية، لترتفع حصة المشتري إلى 15% في شركة إس تي سي باي.

ويبلغ رأسمال شركة إس تي سي باي 400 مليون ريال، بالإضافة إلى قرض شركاء من إس تي سي بمبلغ 148 مليون ريال، والذي سيتم تحويله كرأسمال عند إتمام الصفقة.

وستضخ شركة الاتصالات مبلغا إضافيا بقيمة 400 مليون ريال كرأسمال، مما سيرفع رأسمال شركة إس تي سي باي إلى 1.45 مليار ريال بعد إتمام الصفقة. وستقوم أيضا بضخ مبلغ إضافي 802 مليون ريال في رأسمال إس تي سي باي في حال الحصول على رخصة الخدمات البنكية الرقمية.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد لهذه الصفقة تأثير على قائمة الربح أو الخسارة، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، مضيفة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية في حينه.