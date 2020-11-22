شكرا لقرائتكم خبر «التصنيع» تتوقع إعادة تشغيل مصنع لإنتاج التيتانيوم في الربع الثالث 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت شركة التصنيع الوطنية إعادة تشغيل مصنع معالجة مادة الإلمنيت لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز خلال الربع الثالث من عام 2021.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن نسبة الإنجاز المتحقق في المشروع وصلت إلى 62 %.

وذكرت الشركة أنه بعد إطفاء الفرن تم عمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال توصلت إلى تحديد الأسباب الرئيسة التي أدت لإطفاء الفرن، وتم إعداد خطة إصلاح، وبدأت في تنفيذها مع شركة «أوتوتك»، المقاول المسؤول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع، وذلك بمساعدة شركة «ترونكس» بموجب اتفاقية مساعدة فنية.

وأفادت بأن شركة أوتوتك تحملت تكاليف إعادة التصميم، ولكن نتيجة للإجراءات الاحترازية والإغلاق الذي تبع وباء كورونا فقد تأخرت التصاميم الفنية والواردات من بعض المصنعين. وأشارت التصنيع إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي على النتائج المالية الموحدة للشركة، في الوقت الحالي، وسيعلن لاحقا عن أي تطورات جوهرية إن وجدت.

و كانت شركة التصنيع قد أعلنت إطفاء الفرن الأول في 29 أكتوبر 2018 بعد أن حصل بعض الخلل الفني عند التشغيل المبدئي للفرن، وذلك من أجل تقييم الخلل الفني والحفاظ على سلامة العاملين.

وذكرت في ديسمبر الماضي أن من المتوقع إعادة تشغيل مصنع معالجة مادة الإلمنيت لإنتاج مادة خام التيتانيوم خلال النصف الثاني من عام 2020.

ويهدف المشروع الذي يقام في مدينة جازان الاقتصادية، لإنتاج مادة (Titanium Slag) بطاقة مبدئية تبلغ نحو 500 ألف طن سنويا قابلة للتوسع إلى مليون طن، بالإضافة إلى إنتاج مادة (pig iron) كمنتج ثانوي تابع لمنتجي مادة الحديد. وتمتلك التصنيع حصة قدرها 50% في المشروع، بينما تمتلك النسبة الباقية شركة كريستل (المملوكة للتصنيع بنسبة 79%).