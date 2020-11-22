شكرا لقرائتكم خبر محكمة أمريكية ترفض دعوى تطالب أرامكو بـ18 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدور حكم قضائي ابتدائي من محكمة أمريكية لمصلحة شركة أرامكو السعودية، برفض دعوى تطالب أرامكو بمبلغ 18 مليار دولار (57.3 مليار ريال).

وأوضحت «أرامكو السعودية» في بيان على موقع «تداول» أمس، صدور حكم قضائي ابتدائي لمصلتحها بتاريخ 17 نوفمبر 2020 برفض الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني أمام المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار .

وأشارت الشركة إلى أنه قام برفع الدعوى بتاريخ 1 يونيو 2018 ورثة خالد القرقني وهم كل من: وليد خالد أبو الوليد الهود القرقني، وأحمد خالد أبو الوليد الهود القرقني، وشاهة خالد أبو الوليد الهود القرقني، ونؤوم الضحى خالد أبو الوليد الهود القرقني، ونسرين مصطفى جواد زكري.

وذكرت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة.

وأكدت أنه تم الحكم لمصلحتها، وعليه فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على أرامكو السعودية.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة، مبينة أنه في حال قرر المدعون استئناف الحكم، فإنها ترى أن موقفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحكم من الاستئناف.

ولفتت إلى أنه نظرا لصدور حكم لمصلحتها في هذه القضية، فإنها لا تعتزم حاليا اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص، وستقوم بالإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.