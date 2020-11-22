شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات أسبوع القهوة البرازيلية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت سفارة البرازيل في الإمارات، بالشراكة مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية وهيئة الترويج الاستثماري والتجاري البرازيلية، فعاليات أسبوع القهوة البرازيلية في متحف القهوة دبي، ويستمر حتى 26 الجاري.

ويأتي تنظيم هذا المعرض انعكاساً للنمو المطرد في حجم تجارة القهوة بين البرازيل والدول العربية، ويقام بالتعاون مع شركات، من أبرزها «إيسترنمين آند كو»؛ و«كوفي بلانيت»؛ و«Nativo.ae»؛ و«ميلين تريدنج م.م.ح.»؛ و«آلاي كوفي»؛ و«إماراتي كوفي».

ويتخلل المعرض منصة لتحضير القهوة بإشراف شركة تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتتولى استيراد القهوة البرازيلية وتوزيعها في الدولة. وشهد اليوم الافتتاحي للمعرض عرضاً شارك فيه الطاهي البرازيلي فرناندو ليما، وقام خلاله بتحضير بعض الأطباق البرازيلية الشهيرة، من ضمنها «باو دي كويجو (الخبز بالجبنة)» و«التابيوكا (بان كيك بطحين الكاسافا)»، والتي عادةً ما تقدم مع القهوة البرازيلية التقليدية «كافيزينيو».

وقال فيرناندو إجريجا، سفير البرازيل في دولة الإمارات، خلال حضوره المعرض: «لطالما مثَّلتْ القهوة جسراً للتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي بين البرازيل والدول العربية. ففي القرن السابع عشر، أُحضِرَتْ أشجار البن إلى البرازيل من مناطق نموها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبعدها أصبحت صناعة وتصدير القهوة منذ القرن التاسع عشر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني البرازيلي».

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «بداية، نحيي السفير البرازيلي على هذه المبادرة ونشكره على دعمه الدائم لأهداف الغرفة التجارية العربية البرازيلية. تشهد صناعة القهوة في المنطقة العربية في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً، نظراً لتزايد عدد السكان، بما فيهم الشباب الذين يستهلكون كميات كثيرة من منتجات القهوة، ويمكن لشركات البن البرازيلية الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم مشروبات القهوة المتخصصة الفريدة، حيث سيشكل أسبوع القهوة البرازيلية مكاناً مثالياً لعرض منتجاتهم المتميزة، وتعزيز قاعدة عملائهم وإقامة شراكات جديدة. أما بالنسبة للمتحف، فسيتيح لزواره فرصة تذوق المنتجات المميزة ليحكموا بأنفسهم على جودة القهوة البرازيلية».