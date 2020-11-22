شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية واشتراطات صحية آمنة لزوار «Cairo ICT» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT» عدة إجراءات احترازية لإقامة المعرض الذى يعقد من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى، مع مراعاة الاشتراطات الصحية الآمنة لزوار المعرض، بداية من المشاركة، حيث ستتم إقامة المعرض لأول مرة بنظام «Hybrid»، وهو نظام يدمج بين المعرض والمؤتمر الواقعى والافتراضى معا، إذ ستشارك عدة شركات عن بعد، وستطرح منتجات وحلولا عبر الفيديو، مرورا بالتسجيل لحضور المعرض، والذى يتاح مسبقا لمنع تكدس الزوار على أن يكون الدخول من خلال QR Code.

كما ستوفر الشركة المنظمة، بوابات تعقيم آلى وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دورى، كما ستقوم شركة بنية - الراعى الرسمى للمعرض - بتوزيع أكثر من 50 ألف ماسك للزوار والعارضين.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للاتصالات «Cairo ICT 2020»، هو الحدث السنوى الإقليمى لقطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، ويعد الحدث هو الأهم فى مصر، ليس لأنه خاص بالاتصالات والتكنولوجيا فقط، بل لأنه أصبح مظلة تجتمع تحتها وزارات مصر الحكومية التى تعمل على تقديم خدماتها إلكترونيا للتيسير على المواطنين وتحقيق التحول الرقمى الذى تتشارك به جميع الوزارات المعنية، كما يشهد الحدث الذى ينمو عاما عن الآخر أكبر تجمع للشركات التكنولوجية المصرية والعالمية، سواء بقطاعات النقل الذكى والمدن الذكية والشمول المالى والحلول التكنولوجية.