بالأرقام.. إنجازات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- 15.2% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام المالى الماضى 2- 30 مليار جنيه تكلفة المشروع القومى للإنترنت 2019 و33 فرصة فى مشروعات التحول الرقمى للشركات الصغيرة بقيمة 90 مليون جنيه 3- 500 متدرب فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة للشركات الصغيرة والمتوسطة 4- 100 ألف شاب تستهدف الدولة تدريبهم عبر منحة مجانية بمبادرة «مستقبلنا رقمى» 5- 50 ألف متدرب إجمالى الملتحقين بمبادرة «مستقبلنا رقمى» 6- 10 آلاف خريج من مختلف مستويات التدريب بمبادرة مستقبلنا رقمى 7- 141 ألف متدرب بمنصة « مهارة تك» فى خمسة شهور بدلا من 6 آلاف 8- 27381 تقدموا للمبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» 9- 5094 شابا تخرج من مبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل» 10- 33804 دورة تدريبية للخريجين والمتدربين الحاليين بمبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل» 11- 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى تستهدف الوزارة تدريبهم بمبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» 12- 3500 شاب تم تدريبهم بمبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» من 18 دولة أفريقية 13- 28 شركة ناشئة تم تأسيسها ضمن مبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» 14- 5 آلاف منحة تدريبية مجانية معتمدة على منصة التدريب العالمية «كورسيرا» 15- 2 مليار تكلفة إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة 16- 5.5 مليار جنيه سددتها فودافون من الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%

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