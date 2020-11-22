شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 0.43% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% رابحاً 21.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4934.728 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 717.674 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 86.5 مليون سهم، بقيمة 388 مليون درهم، عبر تنفيذ 2379 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.58%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.81%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.67%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.37%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 3.33%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 82.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.69%.

وفي سياق متصل أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقديم تمويل مهيكل بقيمة 91 مليون درهم (18.9 مليون جنيه إسترليني) متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح عميل في دولة الإمارات، للاستحواذ على مجمع أعمال في الساحل الجنوبي من المملكة المتحدة قيمته 41 مليون درهم (29.1 مليون جنيه إسترليني)، والذي سيوفر عائداً نقدياً بنسبة 8%.

وفي سياق آخر أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن اجتماع مجلس إدارة البنك، يوم 25 نوفمبر، لمراجعة الخطة الاستراتيجية للبنك لفترة الثلاث سنوات والميزانية لعام 2021.