شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطاقة يتوقع وصول استثمارات مشروعات الطاقة لـ8 مليارات جنيه..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن يصل حجم استثمارات مشروعات الطاقة فى مصر لـ8 مليارات جنيه خلال العام القادم 2021.

وأضاف الخياط، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هيئة الطاقة المتجددة تستهدف التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية وفقًا لاستراتيجية الحكومة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء حاليًا تبلغ 5800 ميجا وات.

وأشار الخياط، إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تنقسم إلى نوعين، الأول هو خاص بمشروعات الهيئة، والثانى خاص ببرنامج تعريفة التغذية، وبالنسبة للمشروعات التى تنفذها الهيئة فهناك محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بالغردقة بالتعاون مع اليابان، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وأخرى بقدرة 20 ميجا وات بكوم أمبو، بالإضافة إلى مشروعات بنظام تعريفة التغذية بقدرة 1465 ميجا وات بمنطقة بنبان بتكلفة 2 مليار دولار والتى تعتبر أكبر تجمع للخلايا الشمسية على مستوى العالم بمشاركة القطاع الخاص وتم ربطها بالشبكة نهاية العام الماضى.