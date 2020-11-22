شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط معظم أسهم المؤشر على رأسها البنك التجاري الدولي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، السويدي إليكتريك، حديد عز، الشرقية-ايسترن كومباني، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2951 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.87% ليصل إلى مستوى 1056 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 14 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية للمحابس، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، اودن للاستثمارات المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، غاز مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد.

كما قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول اليوم الأحد، على أسهم شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك قبل الإعلان المعلن في تمام 10:47:53.

جاء ذلك بعدما أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث حققت صافي خسائر بلغ 17.89 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 92.4 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع الخسائر 80.6% على أساس سنوي، وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسارة، لتسجل نحو 19.6 مليون جنيه خسائر في الربع الثالث من 2020، مقابل 61.15 مليون جنيه أرباحاً في الربع المقارن من 2019.

وتراجعت إيرادات التشغيل لأوراسكوم للاستثمار خلال التسعة أشهر لتسجل 729.28 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 788.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية 700 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة السويس للأسمنت 6.3 مليون سهم، فيما اشترى مشاهم رئيسي لشركتي مطاحن ومخابز الإسكندرية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 7 آلاف سهم، 445 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، 130 ألف سهم، 40.1 ألف سهم، 500 ألف سهم على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت عد من الشركات عن نتائجها المالية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وحققت شركة مستشفى كليوباترا، أرباحاً بلغت 182 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 169.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 7%، وارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.28 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

فيما ارتفعت خسائر شركة السويس للأسمنت بلغت 888.9 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 521.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 70.5%، وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 3.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.91 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، خسائر بلغت 208.65 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 516.56 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 97.59 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 488.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتحولت شركة دايس للملابس الجاهزة، للخسائر بالقوائم المالية المستقلة لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، وسجلت صافي خسائر بلغ 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 979.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.