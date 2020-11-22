شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الوطنية للتعليم ترتفع 15% وإدارتها تُوصي بتوزيع 80 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14.7% خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 57.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 50.4 مليون ريال في العام المنتهي في 31 أغسطس 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 66.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 54 مليون ريال خلال العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح العام المنتهي في 31 أغسطس 2020 إلى توحيد القوائم المالية لشركة الخوارزمي التعليمية، وشركة مدارس الغد الأهلية مع الشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال العام الحالي والذي ساهم في ارتفاع الإيرادات، وزيادة صافي الربح للعام الحالي.

كذلك انخفض مصروف الإهلاك العام الحالي عن العام السابق نتيجة تغيير الأعمار الإنتاجية لبعض فئات الأصول الثابتة خلال العام الحالي.

وارتفعت المبيعات السنوية إلى 217.8 مليون ريال، مُقابل مبيعات بلغت 198 مليون ريال خلال العام السابق.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، بقيمة 34.4 مليون ريال، بواقع 80 هللة للسهم، بنسبة 8%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 37.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة المنتهية في 31 مايو 2019.