شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تبحث عن اتجاه في أسبوع «عيد الشكر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

يمكن أن تستمر حالة الصراع التي تخوضها أسواق الأسهم بالتوازي مع الواقعين الرئيسيين اللذين تعيشهما وول ستريت، وهما ازدياد انتشار الفيروس، والانتعاش القوي المحتمل بمجرد نشر اللقاح العام القادم.

في هذا الأسبوع، ستكون القيود التي يفرضها انتشار الفيروس على الاقتصاد واضحة، عندما يختار العديد من الأمريكيين البقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الشكر، والمشاركة في احتفالات أصغر بكثير.

وقال توم لي مؤسس «فندستارت» للأبحاث: «من جانب كوفيد ـ 19، سيكون هناك مزيد من عمليات الإغلاق، وأعتقد أن الرسالة ستكون كبيرة وواضحة هذه المرة.

يفتتح عيد الشكر تقليدياً موسم التسوق في العطلات، وهو وقت مهم من العام للاقتصاد الذي قد يعيقه «كوفيد ـ 19»، حيث أبلغت الولايات المتحدة عن أرقام قياسية بالإصابة وصلت إلى حدود 200 ألف إصابة جديدة يومياً».

اتجاه صعودي لنهاية العام

واعتبر لي، أن السوق سيستمر في حالتي الشد والجذب بين الوباء والوعد بالانتعاش الذي شوهد في ارتداد الأسهم الدورية، حيث ارتفعت القطاعات الدورية الصناعية والمواد بنحو 1% خلال الأسبوع، وارتفع القطاع المالي نصف في المئة، مع انحدار أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات اللذين استفادا من التجارة المربحة للبقاء في المنزل خلال الأشهر الماضية.

وأضاف لي: «أعتقد أن الأسهم ستتماسك نوعاً ما، وربما تستمر في ذلك لبضعة أيام. وقد تبدأ في الارتفاع أواخر الأسبوع، ويتوقع المستثمرون أن تتجه الأسهم صعودياً حتى نهاية العام»، معتبراً أن أسهم القطاعات الدورية صمدت صمود الأبطال، تماماً مثلما هو الحال مع الشركات الصغيرة القيمة.

واختلط أداء الأسهم في الأسبوع الماضي، مع انخفاض «داو» و«إس أند بي 500» بشكل طفيف، وارتفاع ناسداك بنسبة 0.2%. وخطف أداء مؤشر «راسيل 2000» الأضواء، وحقق أرباحاً بنسبة 2.4% خلال الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 16% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بشكل حاد في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، مع إعلان شركة «فايزر» أن لقاحها أثبت فاعلية نسبتها 95%، لكنه لم يستعد أبداً أعلى مستوى خلال اليوم عند 3645، وتم التداول منذ ذلك الحين بمنحى جانبي. وأغلق المؤشر عند 3557 نقطة الجمعة، بانخفاض 0.8% خلال الأسبوع.

قلق مرتبط بالإغلاق

وحذر الاقتصاديون في «جيه بي مورجان» يوم الجمعة، من أن الشتاء سيكون قاتماً، وأن القيود التي يسببها الفيروس ستؤثر في الاقتصاد، وستُفضي إلى ربع أول سلبي تماماً لعام 2021، لكنهم يتوقعون انتعاشاً قوياً في الربعين الثاني والثالث، بمجرد توزيع اللقاح وإطلاق برنامج التحفيز المالي المتوقع.

وقالت كاتي نيكسون، رئيسة قسم المعلومات في شركة «نورذرن ترست» لإدارة الثروات: «من الصعب على بعض المستثمرين النظر خلال تلك الفترة ورؤية التعافي. أعتقد أن هذا هو الحال الذي نحن عليه الآن».

واعتبرت أن القلق مرتبط بمدى الضرر الذي ستلحقه قيود الإغلاق وسط معدلات انتشار الفيروس القياسية. وأضافت: «هذا يحدث بقوة متسارعة الآن. إنه لأمر مروع أن نرى هذه الأرقام وكيف تحاول الولايات والسلطات المحلية التعامل معها بشتى الطرق».

لكن نيكسون قالت إن شعورها إيجابي للغاية في وضع السوق على المدى الطويل، وسيتعافى الاقتصاد بمجرد توفر اللقاح، وإن التحفيز المالي القادم من واشنطن سيساعد كثيراً.

وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، إلى أنه سيناقش مرة أخرى حزمة التحفيز مع الديمقراطيين، وأن الأموال التي كانت تُستخدم لبرامج بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن تحويلها إلى حزمة مالية.

برامج الطوارئ وحزمة التحفيز

وتفاجأ البعض بقرار وزارة الخزانة الخميس، عدم تمديد خمسة من برامج الطوارئ لبنك الاحتياطي الفيدرالي المرتبطة بجائحة كورونا بعد انتهاء صلاحيتها في نهاية العام. ولقي الموقف اعتراضاً من الاحتياطي الفيدرالي، واعتبر البعض الآخر هذا التطور خطوة كبيرة، في حين توقع المتداولون تمديد هذه البرامج في حال دعت الحاجة المالية والصحية إلى ذلك.

ويصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير بعد ظهر الأربعاء، وقد يكون ذلك مهماً بالنسبة للمتداولين لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي يكشف عن أي تفاصيل للمناقشات حول التغييرات المحتملة في برنامج شراء الأصول.

وهناك تكهنات واسعة النطاق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يعدل برنامج شراء سندات الخزانة بقيمة 80 مليار دولار في اجتماع ديسمبر/كانون الأول ليشمل مزيداً من الأوراق النقدية والسندات ذات المدة الأطول، وهي خطوة من شأنها أن تضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل المنخفضة بالفعل.

وخلال الأسبوع الجاري، سيكون هناك بعض البيانات الأساسية بما في ذلك تقارير الدخل الشخصي، والإنفاق والسلع المعمرة يوم الأربعاء. كما سيتم الإعلان عن تقرير ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، ومعنويات المستهلك يوم الأربعاء. وهناك أيضاً عدد قليل من المتحدثين الفيدراليين، الذين ستتم مراقبة لقاءاتهم بشكل خاص لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعليقات بخصوص برامج الطوارئ منتهية الصلاحية.

إن أي كلمة بشأن محادثات التحفيز المالي ستلفت انتباه السوق هذا الأسبوع، على الرغم من وجود شكوك بشأن أي شيء سيحدث قبل بداية العام المقبل. وفي حال لم يتم تمرير الحزمة، فإن إعانات البطالة التي تستهدف 12 مليون أمريكي ستنتهي مع نهاية العام، وسينتهي معها تحمل الرهن العقاري.

وقال الاقتصاديون في «بنك أوف أمريكا» إنه إذا لم تكن هناك حزمة تحفيز، فسيكون هناك عائق بنسبة 1.5 نقطة مئوية على نمو الربع الأول.

وقالت كاتي نيكسون: «أهم ما يتعين علينا القيام به، هو منع حالات الإفلاس ومعدلات البطالة من الارتفاع»، مضيفة أن سوق العمل قد توقف، ومن المهم تجنب الندوب العميقة الناجمة عن حالات الإفلاس.

واعتبرت أن الوقت مازال موجوداً أمام المستثمرين للتناوب بين أسهم النمو والقيمة. وقالت: «إن أسهم القيمة لا يزال أمامها كثير للحاق بأسهم النمو بمجرد تحسن الاقتصاد».

أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

الاثنين

9:45 مؤشر مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات.

الثلاثاء

9:00 مؤشر ستاندرد أند بورز/كيس-شيلر لأسعار المنازل.

9:00 تقرير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان لأسعار المنازل.

10:00 مؤشر ثقة المستهلك.

الأربعاء

8:30 تقرير مطالبات البطالة الأولية.

8:30 تقرير السلع المعمرة.

8:30 القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

8:30 المؤشرات الاقتصادية المتقدمة.

10:00 تقرير مبيعات المنازل الجديدة.

10:00 مؤشر معنويات المستهلك.

14:00 محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الخميس

عطلة عيد الشكر والأسواق مغلقة.

الجمعة

إغلاق سوق الأسهم عند الواحدة ظهراً (جلسة واحدة).