شكرا لقرائتكم خبر عن 2.16 مليار درهم إجمالي ائتمان القطاع الزراعي في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت البنوك العاملة في الإمارات التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي، مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى نحو 2.16 مليار درهم، مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2020، بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

وفي ظل تواصل الدعم للقطاع، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات التي حصل عليها بنسبة 105%، بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ويأتي التوسع في دعم القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية منسجماً مع التوجهات الحكومية في المحافظة على استدامة نمو القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وتظهر الإحصائيات أن إجمالي قيمة الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المسجل في شهر سبتمبر عام 2020 يعد الأعلى على الإطلاق منذ بدء الجهاز المصرفي تقديم التمويلات للقطاع.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الزيادة في التسهيلات التي حصل عليها القطاع الزراعي نحو 490 مليون درهم، مما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.542 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1.052 مليار درهم في نهاية عام 2019.

وواصلت البنوك دعم القطاع في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تم تقديم 278 مليون درهم، مما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.82 مليار درهم قبل أن يقفز إلى المستوى المسجل في الربع الثالث من العام ذاته.

ومن المنتظر استمرار البنوك في تقديم الدعم للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة، خاصة مع زيادة نسبة الاستثمار في القطاع من قبل الشركات الوطنية والأفراد على حد سواء. (وام)