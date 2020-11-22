شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد لشركة «نخيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «نخيل» للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين نعمان عطاالله بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «يحمل نعمان في جعبته ثروة من المعرفة والخبرة إلى «نخيل». ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو، مما لا شك فيه أن خبرته الواسعة وسجله الحافل سيكونان عاملين أساسيين في تعزيز مكانة «نخيل» كشركة رائدة عالمياً تركز على العملاء وتلعب دوراً محورياً في نمو قطاع العقارات بدبي.»

ويتمتع عطاالله بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط والهند؛ حيث شغل مناصب عليا مختلفة؛ وذلك في دبي للعقارات، وإعمار، وكان آخرها شركة بيرامال للعقارات في الهند. وتلقى عطاالله تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بيبردين في كاليفورنيا، كما أنهى برنامج الإدارة المتقدمة من معهد إنسياد (INSEAD).