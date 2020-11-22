شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستكمل رحلة الصعود بدعم مؤسساتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر عادت الأسهم المحلية إلى مسلسل الصعود مجدداً في جلسة يوم الأحد بدعم من شراء مؤسساتي، عقب جلستين متتاليتين من عمليات جني الأرباح الجزئية، والتي لم تؤثر على مستويات الدعم والقواعد السعرية الجديدة، في ظل حالة التفاؤل السائدة حيال لقاحات كوفيد-19 .

وأظهرت بيانات الأسواق، توجهاً شرائياً للمحافظ الاستثمارية بصافي بلغ 114 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 26.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي و87.59 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وارتفع على إثرها مؤشر سوق أبوظبي 0.43% معززاً بمكاسب البنوك والعقار، والتي دعمت بدورها مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.37% .

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بلغت 533.94 مليون درهم منها 387.97 مليون درهم في أبوظبي و145.97 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 195.45 مليون سهم، توزعت بواقع 86.5 مليون سهم في أبوظبي و108.95 مليون سهم في سوق دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة كذلك، نفذت عن طريق 4636 صفقة.



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