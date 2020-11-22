شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممثلين عن «دو» في مؤتمر مصادقة شبكات الجيل الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إنهاء استعداداتها لأعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لمصادقة شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى الدولي للمصادقة.

وستجري فعاليات الحدث عبر الإنترنت يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث يوفر منصة مميزة تتيح لقادة قطاع الاتصال في المنطقة، مشاركة الرؤى والأفكار حول أحدث التطورات والفرص التي توفرها شبكات الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، التي تسهم في تغيير العالم، والاطلاع على الفرص والتوقعات المستقبلية في هذا الإطار.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تلتزم «دو» بالعمل على نحو مستمر لدعم المساهمين والارتقاء بقيمة أعمالهم إلى المستوى التالي، عبر تعزيز قدراتهم لجعل عملياتهم أكثر تميزاً، ودفع حدود الابتكار في هذا الإطار، إضافة إلى تسريع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

ويعتبر المؤتمر الدولي لمصادقة شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من العوامل الأساسية المساهمة في دعم جهودنا المرتبطة بهذا المجال. ونحن سعداء بتمكننا من تحقيق رؤيتنا، عبر توفير منصة تجمع خبراء وقادة قطاع الاتصال على مستوى المنطقة والعالم، لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. ونأمل أن تشكّل استضافة ونجاح هذا المؤتمر في دورته الثالثة، خطوة مهمة في رحلة المشغلين نحو تطوير جيل جديد من التجارب الهادفة للشركاء والعملاء والمجتمعات، فضلاً عن تحقيق مزيد من الإنجازات في المشهد الرقمي العالمي».

وسيشارك في الحدث هذا العام 20 متحدثاً، بمن فيهم 3 ممثلين عن «دو». ويفتتح سليم البلوشي، المنتدى بكلمة ترحيبية، يليه الدكتور محمود شريف رئيس استراتيجية الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات في «دو»، الذي سيلقي محاضرة بعنوان «استشراف مستقبل الاتصال في مرحلة ما بعد الجيل الخامس». وسيشهد اليوم الثاني، محاضرة استثنائية يلقيها الدكتور إيمانويل مانيونجانيس مدير قسم عمليات التطوير والتحول الرقمي لأعمال الأفراد لدى «دو»، بعنوان «توفير تجربة استخدام استثنائية لعملاء شركات الاتصال في عصر الجيل الخامس: الفرص والتحديات». كما سيشارك في الندوات والمحاضرات المختلفة ممثلون عن المشغلين ومزودي الخدمات والجهات المسؤولة عن التجارب الميدانية للشبكات والهيئات التنظيمية عبر المنطقة، ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وسيسكو، وZTE وهواوي وأوكلا ونوكيا، والمنتدى الدولي للمصادقة، ومؤسسة هيوليت باكارد، على سبيل المثال لا الحصر.