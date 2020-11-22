شكرا لقرائتكم خبر عن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في 1500 متجر 26 - 28 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعود فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دورتها الثانية لعام 2020 لتقدم عروضاً ترويجية وصفقات مذهلة على عدد من أبرز العلامات التجارية وذلك من 26 وحتى 28 نوفمبر الجاري. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض ترويجية تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والكثير من المنتجات الأخرى التي تقدمها المحال التجارية ومراكز التسوق المشاركة على مستوى المدينة.

وتقام الفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، حيث تشارك العلامات التجارية الشهيرة والمتاجر في تقديم عروضها في أكثر من 1500 متجر، مع حرصها في ذات الوقت على اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتسوقين خلال هذه الفعالية المهمة. وسيجري التحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالإجراءات الوقائية ضمن إجراء محدد يتم تطبيقه بالتعاون ما بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، واقتصادية دبي، وبلدية دبي، الذين أطلقوا ختم «دبي الضمانة» (DUBAI ASSURED) للفنادق، ومحال تجارة التجزئة، والمطاعم والوجهات السياحية التي امتثلت لجميع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن هذه الجهات الحكومية الثلاث، وبما يتوافق مع البروتوكولات الوقائية المُوصى بها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعد فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى إحدى أهم فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة والمناسبات. وتُقام هذه الفعالية مرتين سنوياً بهدف دعم شركائنا في قطاع التجزئة، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من عروض ترويجية في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى إمكانية الاسترداد النقدي، وغيرها الكثير خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» جزءاً من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يضم مجموعة من مهرجانات التسوق الكبرى، وفعاليات إطلاق المنتجات الجديدة، والعروض الترويجية الرائعة، وتجارب التجزئة الحصرية والوجهات الفريدة بهدف دعم قطاع التجزئة في المدينة والمساهمة في نمو وتطور اقتصاد دبي.

