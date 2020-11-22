شكرا لقرائتكم خبر عن نماء تتسلم عرضاً من صندوق التنمية الصناعي لإعادة جدولة قروضها المتعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة نماء للكيماويات عن استلامها عرضاً من صندوق التنمية الصناعي السعودي لإعادة جدولة قروضها المتعثرة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنها ستقوم بدراسة العرض المقدم ورفع التوصية لمجلس الإدارة بعد دراسة ملاءمته للشركة مالياً ومدى توافقه مع خطط الأداء المستقبلية لخدمة مصالح الشركة والمساهمين والوفاء بالتزاماتها المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 6.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إنخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وإنخفاض الكميات المباعة، بالإضافة إلى إنخفاض إيراد الإستثمار.

وفي المُقابل، انخغضت مصاريف التمويل نتيجة لإنخفاض رصيد القروض القائمة، وإرتفاع الإيرادات الاخرى الناتج عن إنخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 20.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 9.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.