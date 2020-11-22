شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاج غاضب في جواتيمالا على ميزانية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جواتيمالا سيتي: «رويترز»

نظم آلاف، السبت، أكبر احتجاج غاضب ضد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، حيث أضرم البعض النار في مبنى الكونجرس بسبب الغضب من التخفيضات في ميزانية 2021، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد صعوبات متتالية.

وطالب المحتجون الذين كانوا يلوِّحون بعلم جواتيمالا ولافتات تطالب باستقالة الرئيس، بأن يقوم جياماتي باستخدام حق النقض (الفيتو) بشأن الميزانية التي وافق عليها أعضاء البرلمان، الأربعاء الماضي، حتى في الوقت الذي كان فيه إعصار «إيوتا» يغرق مناطق من جواتيمالا التي ما زالت تصارع آثار دمار عاصفة سابقة.

وزادت الميزانية الدين العام، مع خفض تمويل الرعاية الصحية والتعليم وحقوق الإنسان ونظام العدالة، مما أثار غضب الناس في عام تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي وصور تجمع معظم المتظاهرين بسلام في الساحة الرئيسية، في الوقت الذي قام فيه آخرون بتحطيم نوافذ مبنى الكونجرس وإضرام النار فيه.

وقالت متحدثة باسم مستشفى سان خوان دي ديوس العام، وهو أحد أكبر مستشفيات العاصمة، إن المستشفى يعالج 14 شخصاً جراء إصابات متعددة وتسمم بالغاز المسيل للدموع بعد اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وقال متحدث باسم محكمة، إن 22 شخصاً اعتقلوا.