شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تبيع حصة في إحدى شركاتها التابعة لصالح ويسترن يونيون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن توقيع اتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون، لبيع حصة 15% من شركة المدفوعات الرقمية السعودية -stc pay- (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%)، لصالح شركة ويستيرن يونيون.

وأفادت اتصالات، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الصفقة بلغت 200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي).

ونوهت الاتصالات إلى أنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في تمويل رأس مال شركة stc pay وتعزيز مواردها الذاتية من أجل دعم الخطط الاستراتيجية التوسعية.

ويُشترط لإتمام الصفقة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة.

وأشار البيان، إلى أنه عند إتمام الصفقة سيقوم المشتري- ويسترن يونيون- بدفع مبلغ 133.3 مليون دولار أمريكي (500 مليون ريال سعودي) للحصول على حصة 10% في شركة stc pay.

هذا وستقوم ويسترن يونيون بدفع مبلغ 66.67 مليون دولار امريكي (250 مليون ريال سعودي) لاحقاً وذلك في حال حصول شركة stc pay على رخصة الخدمات البنكية الرقمية لترتفع حصة المشتري إلى 15% في شركة stc pay.

يُذكر أن رأس مال شركة stc pay يبلغ 400 مليون ريال، بالإضافة إلى قرض شركاء من اس تي سي بمبلغ 148 مليون ريال والذي سيتم تحويله كرأس مال عند إتمام الصفقة.

وبحسب البيان، ستضخ الاتصالات السعودية مبلغ إضافي بقيمة 400 مليون ريال سعودي كرأس مال مما سيرفع رأس مال شركة stc pay إلى 1.45 مليار ريال سعودي بعد إتمام الصفقة.

وستقوم اس تي سي أيضاً بضخ مبلغ إضافي 802 مليون ريال سعودي في رأس مال stc pay في حال الحصول على رخصة الخدمات البنكية الرقمية.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي إيجابيا على المدى الطويل. ولا يوجد لهذه الصفقة تأثير على قائمة الربح أو الخسارة، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتصالات السعودية حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 0.728% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأعلنت الاتصالات السعودية مؤخرا عن حصولها على تصنيف عند "AAA"على المدى الطويل و "T1" على المدى القصير، وهو أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف. (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية).

ويُذكر أن أرباح الشركة تراجعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.