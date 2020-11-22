شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية السعودية تبيع كامل حصتها في إسمنت حائل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن بيع كامل حصتها في شركة إسمنت حائل، والبالغ عددها 6 مليون سهم، حيث بلغت قيمة التخارج الإجمالية 96.9 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بتحقيقها وقد ربح قدره 36.9 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة العقارية إلى أن هذا التخارج قد تم بناءً على استراتيجية الأستثمار الجديدة للشركة العقارية.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد ساهمت في شركة أسمنت حائل بإجمالي عدد أسهم قدره 6 مليون سهم وبقيمة دفترية قدرها 60 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثالث إلى تكوين مخصصات انخفاض في قيمة موجودات مالية بقيمة 7.5 مليون كما تم تكوين مخصص الانخفاض في الاعمال الرأسمالية بقيمة 6.7 مليون ريال و 4 مليون ريال مصنفة ضمن المصاريف الإدارية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.