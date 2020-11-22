شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مليون دينار تراجع بودائع البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي بنهاية أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي الكويتي بنحو 47 مليون دينار في أكتوبر 2020 لتصل إلى مستوى 6.374 مليار دينار، بعد أن كانت 6.421 مليار دينار نهاية سبتمبر الماضي.

أما رصيد المؤسسات الدولية فارتفع الى 55 مليون دينار بتراجع مليون دينار. وحقق النقد المتداول نمو بنسبة 1.1 % إلى 2.322 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 2.296 مليار دينار سبتمبر الماضى بنمو 26 مليون دينار.

واستقر مستوى سندات المركزي عند 1.85 مليار دينار. وارتفعت المطلوبات الأخرى بنسبة 29.4 % وبقيمة 77 مليون دينار من 262 مليون دينار في سبتمبر إلى 339 مليون دينار في نهاية أكتوبر، بحسب صحيفة السياسية.

كما ارتفعت حسابات الحكومة بنسبة 2.2 % وبقيمة 42 مليون دينار لترتفع من 1.908 مليار دينار إلى 1.95 مليون دينار. وارتفعت أصول بنك الكويت المركزي بقيمة 98 مليون دينار وبنسبة 0.6 % لتبلغ نحو 14.06 مليار دينار.

وتراجع حجم الأرصدة النقدية وسندات وشهادات ايداع واذونات الخزانة ووالودائع بالعملة الاجنبية بنحو 9 ملايين دينار لتبلغ 13.883 مليار دينار.

واستقر رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار أما الموجودات الاخرى فقد ارتفعت بنحو 8 ملايين دينار لتصل الى 148 مليون دينار، أما صندوق الاحتياطى العام فاستقر عند مستوى 954.88 مليون دينار.

وكان رصيد الدين العام على الحكومة الكويتية انخفض بنسبة 38.6% إلى 1.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى اغسطس من العام الجاري، في حين انخفض المبلغ، بواقع 50% على مستوى سنوي.

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 20.1%، في حين تراجع بنسبة 6.7% لدى البنوك المحلية.