شكرا لقرائتكم خبر عن 15.6 % نمو رحلات الطيران من الإمارات في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ارتفع عدد الرحلات المغادرة من مطارات دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 بنسبة 15.6% لتصل إلى 9684 رحلة تجارية، مقارنة بنحو 8374 رحلة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في رحلات شركات الطيران والمطارات.

وبحسب البيانات، بلغ عدد رحلات شركات الطيران المجدولة المغادرة من دولة الإمارات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 107 آلاف رحلة مجدولة للطيران التجاري.

أظهرت بيانات «أو إيه جي» نمواً متزايداً في حركة الرحلات المغادرة من الدولة منذ فترة تعليق رحلات الركاب وخاصة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهدت الدولة أكثر من 4416 رحلة مغادرة في يونيو، واستمر عدد الرحلات في الارتفاع مع استئناف حركة السياحة الدولية في دبي اعتباراً من 7 يوليو، لتصل خلال الشهر إلى 6867 رحلة، كما قفز عدد الرحلات إلى 7965 رحلة في أغسطس، ثم 8378 رحلة في سبتمبر، و 9684 رحلة في أكتوبر.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات المغادرة حاجز العشرة آلاف رحلة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد وصولها إلى أكثر من 6200 رحلة في 3 أسابيع من نوفمبر.