شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الكويتية تنتهي من استعدادات ترقية "مورغان ستانلي" وتنتظر دخول الأموال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتهت شركة بورصة الكويت من جميع الاستعدادات الخاصة بترقية السوق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) خلال الاسبوع الماضي، وذلك بعد بدء تطبيق الإجراءات الدائمة مطلع الشهر الجاري.

وستقوم منظومة السوق الممثلة في شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال في تطبيق الاجراءات المؤقتة اعتبارا من يوم الاحد القادم 29 نوفمبر وسيستمر العمل بها حتى 7 ديسمبر المقبل، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتشمل تلك الاجراءات تمديد وتغيير للمواعيد الخاصة ببعض العمليات. ومن المتوقع أن يكون تاريخ الانضمام لمؤشر (MSCI) في جلسة 30 الجاري.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" أصدرت مؤخرا، تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.