شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي كابيتال: التسامح بديون الدول النامية سيدعم التجارة والاقتصاد العالميين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، أن التسامح في ديون الدول الأكثر حاجة للتيسيرات المالية، سيكون له أثر واضح في الحفاظ على قيمة عملات تلك الدول وبالتالي دعم التجارة والاقتصاد العالميين.

وأضاف السديري في مقابلة مع "العربية" أن دولاً كبرى احتاجت لمثل هذا التحرك في عام 2008، عندما ظهرت مشكلة ديون كبرى.

وأشار إلى أن مساعي قمة العشرين برئاسة السعودية، سيكون لها أثر واضح في دعم الدول المدينة، بخاصة مع تعمق آثار جائحة كورونا على اقتصادات الدول.

ولفت إلى أن حجم الديون الدولارية في العالم يشكل حوالي 45%، من إجمالي الديون وكثير من هذه الديون لدى الدول النامية، متوقعا أن يكون هناك جزء من هذه الديون سيجري التعامل معها من القطاع الخاص، لكن الصورة لم تتضح بعد حول آليات مثل هذا التحرك.

وتستضيف الرياض، أمس واليوم، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ويرأس الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي ستعقد بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.