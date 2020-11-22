شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 22 حتى 26 نوفمبر الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة أنابيب، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة أسمنت القصيم، أسمنت المدينة، بوان.

ويحين، اليوم الأحد، موعد صرف أرباح نقدية بقيمة 90 مليون ريال على مُساهمي شركة أسمنت الُقصيم، عن فترة الاستحقاق عن الربع الثالث من العام 2020، بواقع ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة العربية للأنابيب، يوم الإثنين، على تعديل عدد من مواد نظام الشركة الأساسية متعلقة بأغراض الشركة، المشاركة والتملك، ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة، وتداول الأسهم، وتملك الشركة لأسهمها.

وتبدأ شركة اسمنت المدينة، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 140 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاه، بواقع 1 ريال، وبنسبة 10% من قيمة السهم الإسمية.

وأيضاً تبدأ شركة بوان، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 60 مليون ريال، بواقع 0.40 ريال، وبنسبة 4% من قيمة السهم الإسمية.