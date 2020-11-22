شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة.. وتسجل زيادة نصفية بالاستثمار الأجنبي المباشر 12% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وأضاف الفالح في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ترأستها السعودية، أمس السبت، أن بداية العام المقبل سيشهد إطلاق استراتيجية الاستثمار وفيها الأرقام المستهدفة، وسيرافق النمو الكمي، السعي إلى النمو النوعي، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز الجهود على استثمارات أقل حجما، لكنها أكبر أثراً مثل الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والسياحة وجودة الحياة والبنية اللوجستية وغيرها.

وأوضح الفالح أن 11 تريليون دولار رصدت لمساعدة الاقتصاد العالمي، على مواجهة التحديات الماثلة والتي لا تقف على الجائحة فحسب.

وأضاف أن صندوق النقد حسن من توقعاته حيال أداء اقتصاد السعودية في 2020. وذكر أن الأزمة الأخيرة بالنفط ليست الأولى التي تخطتها السعودية.

وتستضيف الرياض، أمس واليوم، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ويرأس الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة التي ستعقد بشكل افتراضي، في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.

يشار إلى أن عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية ارتفع بنسبة 54% إلى 1,130 شركة جديدة خلال عام 2019 لتصل بذلك لأعلى مستوياتها خلال العشرة أعوام الماضية، بحسب الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.

وتم خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.

وشهد العام 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية، مقارنةً بـ 24 شركة لكلا البلدين في عام 2018. وجاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار بالمملكة.