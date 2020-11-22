شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان: إنفاق "السيادي السعودي" يعزز الاقتصاد المحلي بالسنوات المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن يؤدي الإنفاق المحلي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى تعزيز الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة.

وأضاف الجدعان أن صندوق الاستثمارات العامة يبحث عن أفضل استثمار، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة محليًا مع مواصلة الاستثمارات الخارجية، بحسب موقع قناة العربية.

يشار إلى أن شركة روشن العقارية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعلنت مؤخرا، عن حيّها الأول في مدينة الرياض الذي تمتد مساحته لأكثر من 20 مليون متر مربع ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية ستكون متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من عام 2021.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، أعلن في أغسطس الماضي عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وعلى صعيد آخر، أشار محمد الجدعان، إلى إن المسؤولين السعوديين يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.1 إلى 3.2% في 2021 بعد تقلص هذا العام.

سجلت السعودية عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.

وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق، فإن الدين العام بالمملكة ارتفع بنسبة 25 %في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 847.75 مليار ريال، مقارنة بـ677.9 مليار ريال نهاية 2019.